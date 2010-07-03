Россиян с низкой зарплатой могут освободить от НДФЛ

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Жителей России, получающих маленькую зарплату, могут освободить от налога на доходы физических лиц. Об этом пишут "Известия" со ссылкой на трехстороннюю комиссию по регулированию социально-трудовых отношений.

Отмечается, что консультации по этому вопросу есть в соглашении между кабмином, профсоюзами и объединениями работодателей на 2018–2020 годы.

Сейчас работодатель не может платить сотрудникам меньше МРОТ. Этот показатель составляет порядка 11,3 тысячи рублей. Однако за вычетом НДФЛ работник получает лишь 9,8 тысячи рублей.

Получается, что изменения облегчат жизнь россиянам с доходами, которые оказываются ниже МРОТ после вычета НДФЛ. Таковых в стране, по данным Росстата, 11 миллионов.

Эксперты сочли меру справедливой, но не исключили, что это может увеличить долю "серых" заработков. В Минфине и Минтруде заявление РТК пока не прокомментировали.

Ранее в Госдуму внесли законопроект об освобождении заемщиков от НДФЛ на время ипотечных каникул. Законопроект подготовили на основе поручений Владимира Путина, озвученных в послании Федеральному собранию.