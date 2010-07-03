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16:12

Заемщиков планируют освободить от НДФЛ на время ипотечных каникул

власть экономика

16:12

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Фото: ТАСС/Антон Новодережкин

В Госдуму внесли законопроект, предполагающий освобождение граждан от уплаты НДФЛ во время ипотечных каникул. Документ размещен на официальном сайте нижней палаты парламента.

Авторами законопроекта выступили председатель Госдумы Вячеслав Володин, спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко, а также ряд депутатов и сенаторов. Документ предполагает внесения поправок в законопроект об ипотечных каникулах.

Согласно инициативе, заемщики, которые попали в трудную жизненную ситуацию, могут приостановить выполнение свои обязательств перед кредиторами. Вместе с тем они будут бесплатно пользоваться денежными средствами, что повлечет налоговые последствия.

В частности, банки будут обязаны удерживать с заемщиков НДФЛ, что противоречит сути законопроекта об ипотечных каникулах. Инициатива парламентариев признана устранить данные противоречия.

Законопроект подготовили на основе поручений Владимира Путина, озвученных в послании Федеральному собранию. Президент отметил необходимость изменений, которые позволят попавшим в трудную ситуацию гражданам взять "ипотечные каникулы".

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власть экономика

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