Комитет Госдумы одобрил льготы по НДФЛ во время ипотечных каникул

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Комитет Госдумы по бюджету и налогам рекомендовал нижней палате парламента принять в первом чтении законопроект, освобождающий россиян от налога на доходы физлиц (НДФЛ) во время ипотечных каникул, передает Агентство "Москва".

В пояснительной записке к документу говорится, что законопроект разработали в связи с подготовкой проекта об ипотечных каникулах ко второму чтению.

Предлагается освободить граждан от уплаты НДФЛ при получении ими материальной выгоды в связи с экономией на процентах во время ипотечных каникул.

Кроме того, заемщики, которые попали в трудную жизненную ситуацию, могут приостановить выполнение свои обязательств перед кредиторами. Вместе с тем они будут бесплатно пользоваться денежными средствами, что повлечет налоговые последствия.

В частности, банки будут обязаны удерживать с заемщиков НДФЛ, что противоречит сути законопроекта об ипотечных каникулах. Инициатива парламентариев признана устранить данные противоречия.

Законопроект подготовили председатель Госдумы Вячеслав Володин, спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко, а также ряд депутатов и сенаторов. Документ разработали на основе поручений Владимира Путина, озвученных в послании Федеральному собранию.

