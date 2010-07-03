В Госдуме оценили вступление в силу закона об ипотечных каникулах

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко

Глава комитета Госдумы по финансовому рынку, председатель совета Ассоциации банков России Анатолий Аксаков прокомментировал Москве 24 принятие закона об ипотечных каникулах. По его словам, изменения пойдут на пользу и банкам, и держателям кредитов.

"С одной стороны, он предоставляет людям, попавшим в трудную жизненную ситуацию, возможность не платить по кредиту и не повышать проценты в течение полугода. Как правило, это актуально для тех, кто потерял работу. Человек сможет провести переговорный процесс и спокойно договориться с кредиторами о режиме погашения кредита в течение полугода", – говорит парламентарий.

Аксаков добавил, что те, кто потерял работу, в течение трех месяцев, как правило, находят новую, и у них появляется возможность снова добросовестно выполнять свои обязательства по кредиту.

На вопрос о том, смогут ли новые условия отразиться негативно на работе банков, парламентарий объяснил, что они таким образом "только выигрывают", поскольку увеличивается спрос на кредитные ресурсы.



Анатолий Аксаков депутат Госдумы, председатель Совета ассоциации банков России Люди понимают, что у них есть право получить ипотечные кредиты в реальных ситуациях, и те, кто не обращается в банки, смогут брать эти ипотечные кредиты. Соответственно, расширится клиентская база в банках. Тем более кредит все равно будет погашаться, но срок погашения увеличивается на полгода.

В заключение депутат отметил, что даже при таких условиях заемщикам не стоит расслабляться, так как любой кредит – это бремя и ответственность, и к нему "надо быть готовым и морально, и материально".

31 июля в России вступил в силу закон об ипотечных каникулах для оказавшихся в трудной жизненной ситуации заемщиков.

Закон предусматривает право заемщику, выплачивающему ипотечный кредит в целях, не связанных с предпринимательством, потребовать у кредитора "льготный период", который может длиться до полугода, когда могут быть приостановлены или уменьшены выплаты.

Отмечается, что таким правом можно будет воспользоваться только один раз в отношении одного кредита. Заемщику нужно будет обратиться с заявлением в свой банк-кредитор. Если человек сам не определит длительность льготного периода, то он автоматически назначается на максимальный срок – полгода.

Жилье по ипотечному договору должно быть единственным у заемщика. В течение всего срока ипотечных каникул не допускается обращение взыскания на предмет ипотеки, то есть переданное в залог единственное жилье не может быть изъято.

Ограничен максимальный размер кредита, по которому можно будет претендовать на "каникулы". Он не должен превышать 15 миллионов рублей. Информация об отсутствии платежей по кредиту в течение ипотечных каникул не будет включаться в информационную часть кредитной истории заемщика.

Также с 1 августа вступает в силу указ президента РФ, в котором прописано, что граждане, реализовавшие право на "ипотечные каникулы", будут освобождены от уплаты НДФЛ, а также госпошлины за внесение изменений в записи реестра недвижимости, которая составляет 200 рублей.



