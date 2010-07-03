Путин призвал банки "не накручивать" льготную ставку по ипотеке

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Владимир Путин призвал финансовые учреждения страны "не накручивать" ставку по ипотеке выше 6%. Об этом глава государства заявил в ходе встречи с председателем правления ВТБ Андреем Костиным.

"Здесь очень важно, чтобы и ваш банк, и другие финансовые учреждения страны давали именно чистую процентную ставку шесть процентов и ничего сверху не накручивали, чтобы никаких навязанных услуг не было. Это принципиально", – приводит слова президента пресс-служба Кремля.

В свою очередь, Костин согласился с главой государства и подчеркнул, что возьмет ситуацию под свой личный контроль.

"Проследите, пожалуйста. И я обязательно переговорю еще с Центральным банком, с тем чтобы такой же контроль осуществлялся за деятельностью всех финансовых учреждений на этом направлении", – добавил президент.

Ранее Путин поручил правительству внести поправки в закон о субсидировании процентной ставки по ипотечным кредитам для семей с двумя или тремя детьми. Льготная ставка 6% должна действовать на весь срок кредитования. Поручение главы государства должно быть выполнено до 25 марта.

