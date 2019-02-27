Совфед избавил должников-ипотечников от исполнительского сбора

Ипотечных должников освободят от обязанности выплачивать исполнительский сбор. Соответствующий закон 27 февраля одобрил Совет Федерации, передает Агентство "Москва".
Документ, принятый Госдумой в третьем чтении, направлен на поддержку тех должников, которые участвуют в правительственных программах помощи отдельным категориям заемщиков. Кроме того, вводится правило однократного взыскания исполнительского сбора с солидарных должников.
Прежде, если муж и жена взяли квартиру в ипотеку и по ней возник долг, каждый из них должен был заплатить 7% исполнительского сбора. Когда новый закон вступит в силу, солидарные должники смогут платить 7% совместно.
Изменить действовавший ранее порядок предложили депутаты от "Единой России" во главе с руководителем фракции в Госдуме Сергеем Неверовым, а также председатель парламентского комитета по финансовому рынку Анатолий Аксаков.
Ранее стало известно, что в 2019 году россиян ограничат в получении кредитов. Сейчас депутаты Госдумы работают над законопроектом, в соответствии с которым банки и микрофинансовые организации не смогут давать кредиты россиянам, тратящим на погашение кредитов более 50% от совокупного дохода семьи.
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