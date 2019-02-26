Уровень долговой нагрузки россиян ограничат в 2019 году

Фото: портал мэра и правительства Москвы

В Госдуме работают над законопроектом, в соответствии с которым банки и микрофинансовые организации не смогут давать кредиты россиянам, которые тратят на погашение кредитов более 50 процентов от совокупного дохода семьи. Об этом газете "Известия" сообщил глава комитета нижней палаты парламента по финансовому рынку Анатолий Аксаков.

По его словам, разработка закона затянулась из-за негативной реакции со стороны кредитных организаций. Однако сейчас работа над проектом заканчивается, он будет внесен в Госдуму во втором квартале и принят до конца 2019 года.

Ранее портал Москва 24 выяснил у экспертов, насколько целесообразно закрепление этой инициативы на законодательном уровне. По мнению начальника аналитического департамента управляющей компании "БКС" Сергея Суверова , инициатива правильная, поскольку сегодня закредитованность населения вызывает "большие проблемы". По его мнению, оптимально установить этот показатель на уровне не более 30 процентов, чтобы "снизить риски и для банков, и для населения".

Профессор кафедры финансов, денежного обращения и кредита факультета финансов и банковского дела РАНХиГС Юрий Юденков не согласен с такой позицией, отмечая, что треть населения работает вне официальных учреждений, поэтому сами банки должны оценивать статусность заемщиков.