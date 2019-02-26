Уровень долговой нагрузки россиян ограничат в 2019 году

В Госдуме работают над законопроектом, в соответствии с которым банки и микрофинансовые организации не смогут давать кредиты россиянам, которые тратят на погашение кредитов более 50 процентов от совокупного дохода семьи. Об этом газете "Известия" сообщил глава комитета нижней палаты парламента по финансовому рынку Анатолий Аксаков.
По его словам, разработка закона затянулась из-за негативной реакции со стороны кредитных организаций. Однако сейчас работа над проектом заканчивается, он будет внесен в Госдуму во втором квартале и принят до конца 2019 года.
Ранее портал Москва 24 выяснил у экспертов, насколько целесообразно закрепление этой инициативы на законодательном уровне. По мнению начальника аналитического департамента управляющей компании "БКС" Сергея Суверова , инициатива правильная, поскольку сегодня закредитованность населения вызывает "большие проблемы". По его мнению, оптимально установить этот показатель на уровне не более 30 процентов, чтобы "снизить риски и для банков, и для населения".
Профессор кафедры финансов, денежного обращения и кредита факультета финансов и банковского дела РАНХиГС Юрий Юденков не согласен с такой позицией, отмечая, что треть населения работает вне официальных учреждений, поэтому сами банки должны оценивать статусность заемщиков.
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. Тел.: +7 (495) 728-73-81. Почта: m24@m24.ru.