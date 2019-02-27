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11:30

Путин поручил распространить льготную ставку в 6% на весь срок ипотеки

власть

11:30

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Фото: портал мэра и правительства Москвы/Денис Гришкин

Владимир Путин поручил правительству внести поправки в закон о субсидировании процентной ставки по ипотечным кредитам для семей с двумя или тремя детьми. Поручение должно быть выполнено до 25 марта, сообщается на сайте Кремля.

Изменения касаются срока кредитования – действие закона нужно распространить на весь срок действия ипотеки. Сейчас льготная ставка составляет 6 процентов. Путин также поручил кабмину и ЦБ РФ принять дополнительные меры по снижению ставки по ипотеке до 8 процентов и ниже.

Ранее вице-премьер Татьяна Голикова заявила, что новые льготы для семей с детьми, взявших ипотеку, одобрили в российском правительстве. Речь идет о трех мерах – увеличении периода действия льготной процентной ставки, списании части долга по кредиту за счет государства, а также предоставлении субсидии, исходя из размера ключевой ставки Банка России, увеличенной на 4 процента.

В мае 2018 года Минфин РФ внес изменения в сроки предоставления льготных ипотечных кредитов для семей, в которых родился второй ребенок. Сейчас участие семьи в программе господдержки зависит не от даты подачи документов, а от даты рождения второго или третьего ребенка. Кроме того, новые правила предусматривают, что по окончании периода субсидирования процентная ставка в льготном кредитном договоре не может превышать ключевую ставку ЦБ на дату заключения договора или дополнительного соглашения о рефинансировании.

власть

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