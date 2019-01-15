Голикова рассказала о новых льготах по ипотеке для семей с детьми

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Новые льготы для семей с детьми, взявших ипотеку, одобрили в российском правительстве. Об этом заявила вице-премьер Татьяна Голикова на Гайдаровском форуме.

"В конце декабря нами, наряду с мерами по Дальнему Востоку, в отношении других семей согласованы дополнительные меры по ипотеке", – цитирует РИА Новости заявление вице-премьера.

По ее словам, речь идет о трех мерах – увеличении периода действия льготной процентной ставки, списании части долга по кредиту за счет государства, а также предоставлении субсидии, исходя из размера ключевой ставки Банка России, увеличенной на 4%.

По словам Голиковой, разрабатываемые льготы дадут возможность получить поддержку более 1,6 миллиона семей.



Банки поднимают ставки: ипотека снова начала дорожать

В мае 2018 года Минфин РФ внес изменения в сроки предоставления льготных ипотечных кредитов для семей, в которых родился второй ребенок. Сейчас участие семьи в программе господдержки зависит не от даты подачи документов, а от даты рождения второго или третьего ребенка. Кроме того, новые правила предусматривают, что по окончании периода субсидирования процентная ставка в льготном кредитном договоре не может превышать ключевую ставку ЦБ на дату заключения договора или дополнительного соглашения о рефинансировании.

Ранее сообщалось, что крупнейшие российские банки решили поднять ставки по ипотечным кредитам. В ВТБ увеличат минимальную ставку до 10,1% (повышение составляет 0,6%). А Сбербанк поднимет ставки по ипотечным кредитам на 1–1,5 процентных пункта.

В ноябре президент Сбербанка Герман Греф не исключил повышения ипотечных ставок с начала 2019 года на фоне решения Центробанка повысить норму резервирования по ипотечным кредитам с низким первоначальным взносом.