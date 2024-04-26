Ракетная опасность объявлена в Белгороде и Белгородском районе

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Сирена ракетной опасности запущена в Белгороде и Белгородском районе. Об этом сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков в своем телеграм-канале.

Глава области призвал местных жителей укрыться дома в помещениях без окон со сплошными стенами. Находящимся на улице Гладков порекомендовал спуститься в ближайшее укрытие или иное безопасное место.

Ранее в Минобороны РФ сообщили, что в ночь на 24 апреля дежурные средства противовоздушной обороны (ПВО) перехватили и уничтожили в общей сумме восемь украинских беспилотников над территориями российских регионов.

Три вражеских дрона были сбиты над Курской областью, по два беспилотника – в Белгородской и Воронежской областях, еще один БПЛА уничтожен над Смоленской областью.