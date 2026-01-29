Форма поиска по сайту

29 января, 17:00

Экономика

Российские предприятия начали выпускать матрасы из текстильных отходов

Фото: 123RF.com/appolegi

В России стартовало производство наполнителей для матрасов и мебели из переработанного текстиля, сообщает газета "Известия" со ссылкой на Российского экологического оператора.

По данным РЭО, в 2025 году из 700 тонн вторсырья было изготовлено более 3 миллионов квадратных метров материала. Старая одежда перерабатывается в регенерированное волокно. Современные технологии позволяют создавать из него долговечные изделия с отличной упругостью, которые быстро восстанавливают форму после деформации.

"Данный проект напрямую работает на формирование в стране экономики замкнутого цикла. Благодаря подобным предприятиям можно видеть, как старые вещи обретают новую жизнь, а не заполняют площадки размещения отходов", – сказал замглавы Минприроды РФ Денис Буцаев.

Помимо матрасных наполнителей, из переработанного текстиля производят автомобильную шумоизоляцию и ватин. Всего в стране работает около 20 предприятий по переработке таких отходов общей мощностью примерно 227 тысяч тонн в год. Основная продукция из вторичного текстиля – это ветошь, пряжа, перчатки, утеплители и акустические панели, добавили в РЭО.

Ранее Сергей Собянин сообщал, что столичный бизнес вкладывает огромные ресурсы в улучшение экологии. По его словам, Москва является ведущим промышленным и научно-инженерным центром страны. Более 4,5 тысячи предприятий производят различные товары – от продуктов питания до роботов.

