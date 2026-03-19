19 марта, 18:40Экономика
ЦБ продлил запрет на переводы за рубеж для нерезидентов из недружественных стран
Банк России продлил еще на полгода запрет на переводы за границу средств нерезидентов из недружественных стран, размещенных у российских брокеров и доверительных управляющих, сообщил регулятор.
Данное решение считается актуальным с 1 апреля 2026 года и распространяется на счета как физических, так и юридических лиц. Запрет действует с 1 апреля 2022 года.
Ранее Центробанк на полгода продлил ограничения на снятие наличной иностранной валюты в стране. Оно будет действовать до 9 сентября 2026-го.
При этом граждане, чей валютный счет или вклад был открыт до 9 марта 2022 года, все еще могут снять валюту. Им доступна сумма остатка денежных средств на тот день, но не более 10 тысяч долларов США или эквивалента в евро.
"Деньги 24": инфляционные ожидания населения в марте выросли до 13,4%