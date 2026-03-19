Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

19 марта, 18:40

Экономика

ЦБ продлил запрет на переводы за рубеж для нерезидентов из недружественных стран

Фото: 123RF.com/peopleimages12

Банк России продлил еще на полгода запрет на переводы за границу средств нерезидентов из недружественных стран, размещенных у российских брокеров и доверительных управляющих, сообщил регулятор.

Данное решение считается актуальным с 1 апреля 2026 года и распространяется на счета как физических, так и юридических лиц. Запрет действует с 1 апреля 2022 года.

Ранее Центробанк на полгода продлил ограничения на снятие наличной иностранной валюты в стране. Оно будет действовать до 9 сентября 2026-го.

При этом граждане, чей валютный счет или вклад был открыт до 9 марта 2022 года, все еще могут снять валюту. Им доступна сумма остатка денежных средств на тот день, но не более 10 тысяч долларов США или эквивалента в евро.

"Деньги 24": инфляционные ожидания населения в марте выросли до 13,4%

Читайте также


экономика

Главное

Чем опасны клещи Хиаломма?

Хиаломма ведет себя агрессивно

Убежать от такого спринтера сложно

Читать
закрыть

Почему москвичи полюбили кафе при храмах?

Тренд связан с тем, что подобные кафе стали активно замечать в СМИ

В таких пространствах работают дизайнеры и художники, создавая места, куда хочется приходить

Читать
закрыть

Как закон о регулировании ИИ отразится на пользователях?

Мера кардинально изменит правила игры на рынке нейросетей

Создаются условия, при которых глобальным игрокам будет сложно работать в России легально

Читать
закрыть

Что известно о предложении направлять не желающих рожать женщин к психологу?

Минздрав предложил ввести репродуктивную диспансеризацию

Если женщина не хочет детей, специалист поможет разобраться и вывести на другие психологические моменты

Читать
закрыть

Почему мужчины жалуются на жизнь на первом свидании?

Нагрузка из-за неопределенности в современном мире заставляет мужчин испытывать дискомфорт

Мужчины стали более чувствительными: они могут говорить о том, что их беспокоит, открыто

Читать
закрыть

Как выстроить удаленную работу в условиях ограничений интернета?

Следует оценить ресурсы: в частности, посмотреть остатки мобильного трафика

Если сбой затягивается, надо письменно уведомить работодателя

Читать
закрыть

Как открытие нового подтипа рака изменит лечение пациентов?

Открытие позволяет искать новые пути улучшения лечения

Специалисты смогут выделить подгруппу больных с неблагоприятным прогнозом

Читать
закрыть

Могут ли запретить "обвинительные" публикации в СМИ?

В Кремле пока нет позиции по этому вопросу

В Госдуме призывают перестать придумывать новые запреты для журналистов

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика