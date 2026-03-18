Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

18 марта, 17:57

Экономика

Инфляционные ожидания россиян выросли до 13,4%

Фото: depositphotos/Fascinadora

Уровень инфляционных ожиданий россиян в марте вырос до 13,4%. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на результаты опроса "инФОМ", который был проведен по заказу Банка России.

В феврале показатель снижался до 13,1% с январских 13,7%. Наблюдаемая инфляция в марте выросла до 15,6%. Ожидаемая инфляция среди тех, кто имеет сбережения, в марте также выросла до 12,3%. Ожидаемая инфляция среди тех, кто не имеет сбережений, – до 14,4%.

Опрос проводился 3–12 марта среди населения России старше 18 лет. В нем участвовали не менее 2 тысяч респондентов из 100 населенных пунктов.

Годовая инфляция в России в феврале составила 5,91%. В месячном выражении цены выросли на 0,73%. В частности, стоимость продовольственной продукции в феврале увеличилась на 0,84% по сравнению с предыдущим месяцем, а в годовом выражении – на 5,43%.

Ранее Центробанк предупреждал, что ожидает разовый всплеск инфляции в октябре с учетом запланированной индексации тарифов на коммунальные услуги. По словам директора департамента денежно-кредитной политики ЦБ Андрея Гангана, рост уже заложен в прогнозе регулятора.

Читайте также


экономика

Главное

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика