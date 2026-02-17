Форма поиска по сайту

17 февраля, 11:52

ЦБ РФ вернется к нейтральной денежно-кредитной политике в течение 2027 года

Фото: depositphotos/blinow61

Центробанк России вернется к нейтральной денежно-кредитной политике в течение 2027 года. Об этом заявил зампред регулятора Алексей Заботкин, его слова приводит РИА Новости.

Уточняется, что нейтральная ключевая ставка составляет 7,5–8,5% в номинальном выражении.

Совет директоров Центробанка 13 февраля принял решение снизить ключевую ставку на 50 базисных пунктов, до 15,5% годовых. Согласно базовому сценарию, средняя ключевая ставка в России в текущем году должна составить 13,5–14,5%. С учетом проводимой денежно-кредитной политики годовая инфляция снизится до 4,5–5,5%.

При этом глава ЦБ РФ Эльвира Набиуллина заявила, что снижение инфляционных ожиданий будет происходить достаточно медленно. Кроме того, если ненефтегазовый дефицит вырастет, возможности по снижению ключевой ставки, скорее всего, уменьшатся.

Российский рубль почти не отреагировал на снижение ключевой ставки

