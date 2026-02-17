17 февраля, 11:52Экономика
ЦБ РФ вернется к нейтральной денежно-кредитной политике в течение 2027 года
Центробанк России вернется к нейтральной денежно-кредитной политике в течение 2027 года. Об этом заявил зампред регулятора Алексей Заботкин, его слова приводит РИА Новости.
Уточняется, что нейтральная ключевая ставка составляет 7,5–8,5% в номинальном выражении.
Совет директоров Центробанка 13 февраля принял решение снизить ключевую ставку на 50 базисных пунктов, до 15,5% годовых. Согласно базовому сценарию, средняя ключевая ставка в России в текущем году должна составить 13,5–14,5%. С учетом проводимой денежно-кредитной политики годовая инфляция снизится до 4,5–5,5%.
При этом глава ЦБ РФ Эльвира Набиуллина заявила, что снижение инфляционных ожиданий будет происходить достаточно медленно. Кроме того, если ненефтегазовый дефицит вырастет, возможности по снижению ключевой ставки, скорее всего, уменьшатся.
