В Театре на Юго-Западе заявили, что не стоит вводить строгий дресс-код для зрителей

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко

Театры не должны вводить строгий дресс-код для зрителей, так как многие люди идут туда сразу после работы. Об этом в беседе с Агентством "Москва" заявила капельдинер Театра на Юго-Западе Татьяна Татаринова.

"С первого дня в нашем театре была свободная форма одежды, удобная для зрителя. Зритель идет в театр за эмоциями, чувствами, за ответами на свои вопросы, отдыхом, а не демонстрировать свои наряды", – сказала она.

Татаринова отметила, что в Театре на Юго-Западе рады абсолютно всем зрителям: как в вечерней, так и в повседневной одежде. Главное в театре – спектакли и искусство, а не внешний вид посетителей. Важно, добавила она, чтобы зрители возвращались много раз. Эмоциональный отклик для артистов превыше всего.

Ранее ректор Академии русского балета имени Агриппины Вагановой, народный артист России Николай Цискаридзе предложил ввести дресс-код в театрах. Он провел аналогию с посещением храма, куда нельзя входить в шортах или с открытыми плечами.

Артист отметил, что Минкультуры России могло бы разработать соответствующие рекомендации или правила, которые бы регламентировали внешний вид посетителей.