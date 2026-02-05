Цискаридзе заявил, что в театре нужно разработать систему правил дресс-кода

Фото: РИА Новости/Максим Блинов

В театрах должен существовать четко установленный дресс-код, считает ректор Академии русского балета имени Агриппины Вагановой, народный артист России Николай Цискаридзе. Таким мнением он поделился в ходе марафона "Россия – семья семей", организованного обществом "Знание".

Артист провел аналогию с посещением храма, куда нельзя входить в шортах или с открытыми плечами. По его мнению, аналогичные требования следует применять и в театрах. Приходить на спектакли в пляжных шлепанцах или коротких шортах – это проявление неуважения к окружающим и самому месту, уверен Цискаридзе.

Он отметил, что Минкультуры России могло бы разработать соответствующие рекомендации или правила, которые бы регламентировали внешний вид посетителей.

Ранее в сервисе "Мосбилет" начала действовать программа лояльности. Зрители накапливают баллы за покупку билетов и могут использовать их при последующих посещениях. Такая система делает поход в театр доступнее и способствует формированию постоянной аудитории.

Вместе с тем в столице работает проект "Культурный ID", который позволяет создавать профиль зрителя на основе данных портала mos.ru и направлять ему персонализированные предложения. Таким образом удается выстраивать адресную коммуникацию с разными аудиторными группами и расширять их вовлеченность.