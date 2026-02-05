Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

05 февраля, 17:59

Культура

Цискаридзе заявил, что в театре нужно разработать систему правил дресс-кода

Фото: РИА Новости/Максим Блинов

В театрах должен существовать четко установленный дресс-код, считает ректор Академии русского балета имени Агриппины Вагановой, народный артист России Николай Цискаридзе. Таким мнением он поделился в ходе марафона "Россия – семья семей", организованного обществом "Знание".

Артист провел аналогию с посещением храма, куда нельзя входить в шортах или с открытыми плечами. По его мнению, аналогичные требования следует применять и в театрах. Приходить на спектакли в пляжных шлепанцах или коротких шортах – это проявление неуважения к окружающим и самому месту, уверен Цискаридзе.

Он отметил, что Минкультуры России могло бы разработать соответствующие рекомендации или правила, которые бы регламентировали внешний вид посетителей.

Ранее в сервисе "Мосбилет" начала действовать программа лояльности. Зрители накапливают баллы за покупку билетов и могут использовать их при последующих посещениях. Такая система делает поход в театр доступнее и способствует формированию постоянной аудитории.

Вместе с тем в столице работает проект "Культурный ID", который позволяет создавать профиль зрителя на основе данных портала mos.ru и направлять ему персонализированные предложения. Таким образом удается выстраивать адресную коммуникацию с разными аудиторными группами и расширять их вовлеченность.

Читайте также


культуратеатр

Главное

Почему частая смена работы становится трендом?

Многие быстро теряют интерес к должности, называют атмосферу "токсичной"

Нередко соискатели выбирают вакансии спонтанно

Читать
закрыть

Какие уловки подготовили мошенники к 14 февраля?

Одной из самых привычных схем для злоумышленников является "доставка"

Еще одна не менее популярная схема – обман с помощью фишинговых сайтов

Читать
закрыть

Возобновится ли диалог между Россией и Европой в ближайшей перспективе?

Эксперты уверены: РФ есть и будет важным международным фактором, ее невозможно игнорировать

Сейчас речь может идти только о начале длительного процесса восстановления отношений

Читать
закрыть

Когда наступит сезон весенней аллергии в 2026 году?

Начало знаменуется зацветанием кустарников, а процесс запускается в конце февраля и марте

Четкий график цветения позволяет заранее подготовиться к грядущему сезону

Читать
закрыть

Почему в РФ призывают запретить продажу мармелада с таурином?

В подобной продукции, которая изначально нацелена на привлечение несовершеннолетних, нет надобности

Все стимулирующие вещества, включая кофеин и таурин, представляют опасность для ребенка

Читать
закрыть

К чему приведет разрешение на регистрацию в апартаментах?

Новое постановление касается именно вариантов гостиничного типа

Эксперты допускают, что спрос на такие апартаменты теперь вырастет

Читать
закрыть

Может ли лихорадка чикунгунья вызвать эпидемию в России?

Эксперты уверены: риск возникновения вспышки лихорадки на территории России маловероятен

Вакцины от вируса на сегодняшний день не существует

Читать
закрыть

Как правильно отдохнуть на весенних каникулах?

Крайне важно ориентироваться на потребности и интересы самого ребенка

Родителям стоит следить за соблюдением режима дня школьника – сна, питания и обязательных прогулок

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика