05 февраля, 21:59

Политика

Зеленский заявил, что следующий раунд трехсторонних переговоров может пройти в США

Фото: ТАСС/EPA/STRINGER

Следующий раунд переговоров между представителями России, США и Украины может пройти в Соединенных Штатах, заявил украинский лидер Владимир Зеленский.

"Мы готовы ко всем рабочим форматам, которые могут реально приблизить мир и сделать его надежным и длительным", – написал он в своем телеграм-канале.

Ранее, 4–5 февраля, в столице ОАЭ, Абу-Даби, состоялся уже второй раунд трехсторонних переговоров России, США и Украины.

В частности, Москва и Киев договорились обменяться военнопленными. 5 февраля в Россию смогли вернуться 157 военнослужащих, а также 3 гражданских, среди которых жители Курской области. Взамен украинской стороне также передали 157 военнопленных.

Как указал спецпосланник американского лидера Дональда Трампа Стивен Уиткофф, сами переговоры оказались конструктивными и были сосредоточены на создании условий для прочного мира. По его словам, стороны продолжат встречи уже в ближайшие недели.

