Новости

Новости

06 февраля, 13:19

Происшествия

В Кировской области подросток в шутку пригрозил взорвать школу

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Подросток грозился взорвать школу в Кировской области, если его не назначат администратором телеграм-канала. Об этом сообщили в региональном МВД.

Сообщение с ультиматумом получила 12-летняя учащаяся, которая и вела аккаунт в мессенджере. О случившемся она рассказала директору школы, и тот обратился с заявлением в полицию. Правоохранители исследовали помещение учебного заведения и прилегающую территорию, но взрывные устройства не обнаружили.

Вскоре была установлена личность предполагаемого злоумышленника – им оказался 14-летний житель Липецкой области. Полицейским он сказал, что отправлял подобные сообщения школьнице ради шутки.

Возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 207 УК РФ "Заведомо ложное сообщение об акте терроризма", максимальное наказание по которой предусматривает лишение свободы на срок от 3 до 5 лет. Расследование продолжается, проводятся необходимые следственные действия.

Ранее столичный суд вынес приговор женщине, которая передала ложное сообщение о готовящемся взрыве на Красной площади. Ей назначено наказание в виде лишения свободы на 4 года. Она была взята под стражу в зале суда.

происшествиярегионы

