05 февраля, 18:20

Происшествия

Москвич получил 18 лет колонии за подготовку теракта на ж/д путях в Подмосковье

Фото: depositphotos/andreyuu

Второй Западный окружной военный суд приговорил к 18 годам лишения свободы 57-летнего москвича Николая Маковского (внесен в РФ в перечень террористов) за подготовку теракта на железнодорожных путях в Подмосковье. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу судебной инстанции.

Установлено, что мужчина планировал совершить преступление по заданию украинских спецслужб на станции 309-й километр в городском округе Домодедово.

Судебный процесс проходил в закрытом режиме. Первые 3 года Маковский будет отбывать в тюрьме, а остальную часть срока – в колонии строгого режима. Кроме того, ему назначены штраф в 400 тысяч рублей и ограничение свободы на 1,5 года.

Приговор в законную силу не вступил и может быть обжалован. Сам осужденный свою вину не признал и заявил, что уголовное дело против него якобы сфабриковано.

Ранее в Башкирии арестовали 2 подростков по обвинению в совершении теракта на железной дороге. По данным следствия, юноши подожгли оборудование на станции Янаул, задание они получили от интернет-вербовщиков. За совершение преступления молодым людям пообещали 15 тысяч рублей, однако деньги они так и не получили.

Россиянин признал вину в подготовке подрыва газопровода в Подмосковье

