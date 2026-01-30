Жителя Волгоградской области осудили на 18 лет за съемку воинской части в интересах СБУ

Фото: depositphotos/AndreyPopov

Волгоградский областной суд вынес приговор 52-летнему Павлу Палехову, признав его виновным в передаче информации о военном объекте представителям Службы безопасности Украины. Об этом сообщили в телеграм-канале прокуратуры региона.

Палехов вступил в переписку с представителями СБУ и 13 ноября 2024 года с помощью мобильного телефона и квадрокоптера провел видео- и аэрофотосъемку территории воинской части Минобороны России и прилегающих объектов.

Мужчине назначено 18 лет лишения свободы с отбыванием наказания в колонии строгого режима.

С учетом позиции гособвинения суд также назначил осужденному дополнительное наказание в виде ограничения свободы сроком на 1 год и 6 месяцев после отбытия основного срока.

Ранее двоих россиян задержали в Крыму за причастность к диверсиям по заданию Киева. Злоумышленники собирали информацию о расположении объектов Минобороны РФ и сообщали о передвижениях колонн военной техники. Помимо этого, они поджигали релейные шкафы и оборудование станций сотовой связи.