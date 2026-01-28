Житель Ярославля получил 14 лет колонии по делу о госизмене

Фото: телеграм-канал "Прокуратура Ярославской области"

Житель Ярославля Николай Харитонов, который передавал Украине данные о критически важных объектах инфраструктуры региона, получил 14 лет лишения свободы по делу о госизмене. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на Центр общественных связей (ЦОС) ФСБ России.

Установлено, что Харитонов через мессенджер Telegram поддерживал контакт с представителем украинских спецслужб и по его заданию собирал и передавал сведения о критически важных объектах.

Приговор вынес Ярославский областной суд. Россиянин будет отбывать наказание в колонии строгого режима. Также ему ограничили свободу на 1 год.

Ранее двоих россиян задержали в Крыму за причастность к диверсиям по заданию Киева. Злоумышленники собирали информацию о расположении объектов Минобороны РФ и сообщали о передвижениях колонн военной техники. Помимо этого, они поджигали релейные шкафы и оборудование станций сотовой связи.