29 января, 12:34

Происшествия
GMA News: число жертв крушения парома на Филиппинах возросло до 29

Число жертв крушения парома на Филиппинах возросло до 29

Фото: ТАСС/AP

Число жертв крушения парома Trisha Kerstin 3 на юге Филиппин выросло до с 18 до 29, сообщает телеканал GMA News.

Согласно данным журналистов, спасатели обнаружили тела еще 11 человек, ранее считавшихся пропавшими без вести.

Межостровной паром потерпел крушение у островной провинции Басилан вечером 25 января. Причиной стали технические неполадки.

Всего на борту судна находились 350 человек, 317 из которых были спасены в рамках поисково-спасательной операции.

При этом жалоб или обращений по поводу инцидента от россиян в адрес туроператоров не поступало, уточняли в Российском союзе туриндустрии (РСТ).

Паром затонул в провинции Басилан на Филиппинах

