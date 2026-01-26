В РСТ заявили, что туристы из РФ не пострадали в результате крушения парома на Филиппинах

Фото: ТАСС/EP/LAURENZ CASTILLO

Российских туристов, путешествующих в составе организованных туристических групп, среди пострадавших в результате крушения парома Trisha Kerstin 3 на Филиппинах нет, сообщили ТАСС в Российском союзе туриндустрии (РСТ).

В РСТ уточнили, что в настоящее время в адрес туроператоров не поступало жалоб или обращений по этому поводу.

Также там добавили, что организованный туристический поток из России на Филиппины остается относительно небольшим и нишевым.

Межостровной паром потерпел крушение у островной провинции Басилан вечером 25 января. Причиной стали технические неполадки.

Всего на борту судна находились 350 человек, 317 из которых были спасены в рамках поисково-спасательной операции.

В результате ЧП погибли 18 человек, еще 24 пассажира числятся в списках пропавших без вести.