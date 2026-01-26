Форма поиска по сайту

26 января, 14:54

Политика
Правкомиссия одобрила проект об отказе в гражданстве и ВНЖ иностранцам с судимостью

Иностранцам с судимостью запретят получать гражданство РФ и ВНЖ

Фото: РИА Новости/Евгений Епанчинцев

Правительственная комиссия по законопроектной деятельности одобрила инициативу, запрещающую иностранцам с непогашенной или неснятой судимостью получать российское гражданство, вид на жительство (ВНЖ) или разрешение на временное проживание (РВП). Об этом говорится в материалах заседания комиссии, с которыми ознакомился ТАСС.

Законопроектом предполагается внесение изменений в ФЗ "О гражданстве РФ". Такие преобразования позволят отклонять заявления на гражданство при наличии у человека судимости – независимо от того, было ли преступление совершено в России или за ее пределами и какая форма вины установлена.

Кроме того, непогашенная или неснятая судимость может стать основанием для отмены решения о выдаче гражданства, ВНЖ или РВП. При этом новые правила не будут распространяться на документы, выданные до вступления закона в силу.

Вместе с тем иностранцам будет необходимо предоставлять справку о судимости в миграционную службу МВД не ранее чем за три месяца до подачи документов на получение гражданства, ВНЖ и РВП.

Ранее Владимир Путин утвердил временный порядок приема в российское гражданство иностранцев – участников СВО. Согласно документу, они смогут обратиться для приема в гражданство России на основании выписки из приказа об увольнении из армии или решения комиссии.

