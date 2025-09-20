В МВД опровергли информацию о лишении гражданства РФ по рождению

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Миграционная служба МВД РФ в своем телеграм-канале опровергла информацию о якобы лишении российского гражданства, полученного по рождению.

По данным ведомства, лишить человека гражданства РФ, полученного по праву рождения, нельзя. К исключениям относятся лишь случаи, когда сам гражданин хочет отказаться от российского гражданства.

Гражданства могут быть лишены также лица, принятые в гражданство, а также те, кто получил его в порядке признания.

11 августа в силу вступил закон о расширении перечня оснований для прекращения приобретенного гражданства РФ. Документ не касается россиян, проживающих в ДНР и ЛНР, а также в Херсонской и Запорожской областях, Республике Крым и Севастополе.

В число оснований для прекращения приобретенного гражданства вошли совершение убийства, насильственные действия сексуального характера в отношении малолетних и иные преступления против личности. Также к ним относятся публичные призывы к терроризму и незаконное воздействие на критическую информационную инфраструктуру РФ.

Кроме того, приобретенное гражданство могут отозвать за сотрудничество с иностранным государством против безопасности России. В перечень также вошли пропаганда нацистской атрибутики или символики, помощь в исполнении решений международных организаций, где не участвует Россия, или иностранных госорганах.

