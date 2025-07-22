МВД РФ: паспорта отказавшихся состоять в гражданстве Украины будут проверять

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Решение о проверках использования украинского паспорта гражданами, которые подали заявление об отказе от гражданства Украины, в регионах смогут принимать теперь и заместители глав территориальных органов МВД России. Об этом сообщила пресс-служба миграционной службы ведомства.

В МВД напомнили о подписанном Владимиром Путиным указе, согласно которому в работу органов внутренних дел будут внесены некоторые изменения. Корректировки не распространяются на права и обязанности граждан, обратили внимание в ведомстве.

В соответствии с новым распоряжением, если в ходе проверки будет обнаружено, что человек, подавший заявление о нежелании иметь гражданство Украины, продолжает пользоваться соответствующим паспортом, то его прошение аннулируют. Повторно его подать будет возможно только через 10 лет.

При этом в МВД уточнили, что исключением в пользовании украинским удостоверением личности будет считаться его необходимость в процессе оформления выхода из гражданства.

Соответствующий закон Путин подписал 18 июля. Он касается исключительно людей, являющихся одновременно гражданами РФ и Украины. Вместе с тем закон подтвердил появление службы по вопросам гражданства и регистрации иностранцев в МВД и скорректировал регламент согласования заключений о несоблюдении обязательства.