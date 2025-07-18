Путин изменил порядок проверки ложно отказавшихся от гражданства Украины

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Владимир Путин скорректировал регламент действий государственных органов при обнаружении того, что отказавшийся от паспорта Украины гражданин РФ? фактически продолжает им пользоваться. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на соответствующий указ.

Речь идет о людях, которые одновременно являются гражданами РФ и Украины. В 2023 году они могли подать заявление о нежелании состоять в украинском гражданстве, после чего они признавались в РФ людьми, не имеющими гражданства Украины. В связи с этим они больше не могли прибегать к обязанностям и правам гражданина Украины и пользоваться украинскими документами.

Если человек нарушил данные обязательства, то его заявление становится недействительным, и он не сможет обратиться с ним еще раз в течение 10 лет.

В таких случаях также существует порядок взаимодействия госорганов РФ. Например, проверку в случае нарушения проводит МВД РФ либо уполномоченный территориальный орган. Решение о проведении проверки принимает глава МВД (территориального органа) или его заместитель.

С учетом появления в МВД службы по вопросам гражданства и регистрации иностранцев был скорректирован регламент согласования заключений о несоблюдении обязательства не пользоваться украинским паспортом. Теперь документ необходимо согласовывать с замглавы службы либо начальном подразделения по вопросам миграции территориального органа МВД России на региональном уровне.

Ранее Путин подписал указ, по которому граждане РФ, а также граждане Абхазии и Южной Осетии теперь могут получить внутренние российские паспорта на территории республик. Указ будет действовать до 1 августа 2028 года включительно.

Госдума также приняла закон о расширении перечня оснований для лишения приобретенного гражданства РФ. Если раньше лишение приобретенного гражданства страны предусматривалось за совершение преступлений по 64 статьям УК РФ, то теперь список включает свыше 80 пунктов.