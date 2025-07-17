Володин призвал МВД обратить внимание на работу Минтруда с мигрантами

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МВД стоит обратить внимание на работу Минтруда с мигрантами, считает спикер Госдумы Вячеслав Володин. Об этом он заявил в ходе пленарного заседания ГД, видео которого опубликовано на сайте нижней палаты парламента.

Парламентарий напомнил о списке профессий с правительственной квотой, по которому в РФ предлагается приглашать иностранных специалистов без теста на знание русского языка.

"(Замминистра МВД. – Прим. ред.) Игорю Николаевичу (Зубову. – Прим. ред.) вообще надо присмотреться к министерству труда и социальной защиты <...> Откуда у них такие категории появились?" – задал вопрос Володин.

Спикер ГД привел в пример социальных работников. Он уверен, что эти специалисты должны знать русский язык в обязательном порядке, так как работают непосредственно с людьми.

Ранее депутаты партии "Новые люди" направили в адрес Центробанка РФ письмо, в котором предложили запретить мигрантам переводить за рубеж суммы, превышающие их официальные зарплаты.

По мнению парламентариев, нынешнее законодательство не предусматривает контроль за объемами средств, переводимых мигрантами, что негативно сказывается на экономической и социальной безопасности России.

