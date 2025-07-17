Улицы в центре Москвы перекроют из-за фестиваля бега 19 июля

Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

17 июля, 17:40

Политика

Володин призвал МВД обратить внимание на работу Минтруда с мигрантами

Фото: ТАСС/Максим Чурусов

МВД стоит обратить внимание на работу Минтруда с мигрантами, считает спикер Госдумы Вячеслав Володин. Об этом он заявил в ходе пленарного заседания ГД, видео которого опубликовано на сайте нижней палаты парламента.

Парламентарий напомнил о списке профессий с правительственной квотой, по которому в РФ предлагается приглашать иностранных специалистов без теста на знание русского языка.

"(Замминистра МВД. – Прим. ред.) Игорю Николаевичу (Зубову. – Прим. ред.) вообще надо присмотреться к министерству труда и социальной защиты <...> Откуда у них такие категории появились?" – задал вопрос Володин.

Спикер ГД привел в пример социальных работников. Он уверен, что эти специалисты должны знать русский язык в обязательном порядке, так как работают непосредственно с людьми.

Ранее депутаты партии "Новые люди" направили в адрес Центробанка РФ письмо, в котором предложили запретить мигрантам переводить за рубеж суммы, превышающие их официальные зарплаты.

По мнению парламентариев, нынешнее законодательство не предусматривает контроль за объемами средств, переводимых мигрантами, что негативно сказывается на экономической и социальной безопасности России.

Читайте также


политика

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика