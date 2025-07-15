Депутаты ГД предложили запретить мигрантам переводить за рубеж сумму больше зарплаты

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

Депутаты партии "Новые люди" направили главе Центробанка Эльвире Набиуллиной письмо, в котором предложили запретить мигрантам переводить за рубеж суммы, превышающие их официальные зарплаты. Документ есть в распоряжении ТАСС.

С предложением выступили лидер фракции Алексей Нечаев, его заместитель Сардана Авксентьева и депутат Владимир Плякин. По их мнению, нынешнее законодательство не предусматривает контроль за объемами средств, переводимых мигрантами.

Из-за этого создаются условия для легализации незаконных доходов, а также уклонения от налогов и вывода капитала за пределы страны. Все это негативно сказывается на экономической и социальной безопасности России.

Согласно предложению депутатов, если денежный перевод превышает официальную зарплату, мигранты должны будут предоставлять декларацию с подтверждением доходов. Кроме того, предлагается усилить контроль за финансовыми операциями иностранцев и их взаимодействиями с кредитными организациями. В соответствии с инициативой, подозрительные транзакции могут начать пресекать.

Ранее Авксентьева предложила высылать из страны семьи мигрантов, чьи дети не ходят в школу. Она отметила, что общее количество детей иностранцев, не посещающих учебные заведения, достигает 50%.

Это препятствует интеграции детей в общество и создает риски для социальной стабильности и безопасности. Депутат отметила, что без образования ограничивается возможность для трудоустройства, но увеличивается риск вовлечения в противоправную деятельность.