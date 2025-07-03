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03 июля, 18:51

Политика

Комитет ГД одобрил расширение оснований для лишения приобретенного гражданства

Фото: 123RF/diy13

Комитет Госдумы по делам СНГ рекомендовал нижней палате парламента рассмотреть на заседании 8 июля законопроект о расширении перечня оснований для лишения приобретенного гражданства и принять его в первом чтении. Информация следует из решения комитета, документ опубликован в электронной базе ГД.

Авторами законопроекта выступили депутаты во главе с председателем Госдумы Вячеславом Володиным, вице-спикер и глава комиссии по миграционной политике Ирина Яровая, а также главы всех фракций.

О внесении документа на рассмотрение Володин рассказал 25 июня. Он обратил внимание на то, что люди сами неоднократно поднимали данный вопрос. Согласно проекту, лишать гражданства предполагается в том числе за:

  • сексуальные преступления;
  • агитацию к терроризму, его оправдание или пропаганду;
  • конфиденциальную связь с иностранными государствами либо международными организациями, угрожающую безопасности России;
  • поддержку объединений, с которыми Россия не сотрудничает, или иностранных госорганов;
  • помощь врагу в действиях против безопасности России;
  • пропаганду нацистской атрибутики или символики;
  • призывы к действиям, направленным против безопасности России;
  • неправомерное воздействие на критическую информационную инфраструктуру России.

По мнению Володина, этот законопроект создаст эффективный механизм лишения гражданства и защитит национальную безопасность.

Ранее он отмечал, что принятые Госдумой законы в сфере миграции заработали и начали менять ситуацию. С 2024 года их было принято 16. Инициативы стали основанием для работы правоохранителей. Самым результативным, по словам Володина, оказался закон об ужесточении наказания за организацию незаконной миграции.

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