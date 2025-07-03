Комитет ГД одобрил расширение оснований для лишения приобретенного гражданства

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Комитет Госдумы по делам СНГ рекомендовал нижней палате парламента рассмотреть на заседании 8 июля законопроект о расширении перечня оснований для лишения приобретенного гражданства и принять его в первом чтении. Информация следует из решения комитета, документ опубликован в электронной базе ГД.

Авторами законопроекта выступили депутаты во главе с председателем Госдумы Вячеславом Володиным, вице-спикер и глава комиссии по миграционной политике Ирина Яровая, а также главы всех фракций.

О внесении документа на рассмотрение Володин рассказал 25 июня. Он обратил внимание на то, что люди сами неоднократно поднимали данный вопрос. Согласно проекту, лишать гражданства предполагается в том числе за:



сексуальные преступления;

агитацию к терроризму, его оправдание или пропаганду;

конфиденциальную связь с иностранными государствами либо международными организациями, угрожающую безопасности России;

поддержку объединений, с которыми Россия не сотрудничает, или иностранных госорганов;

помощь врагу в действиях против безопасности России;

пропаганду нацистской атрибутики или символики;

призывы к действиям, направленным против безопасности России;

неправомерное воздействие на критическую информационную инфраструктуру России.

По мнению Володина, этот законопроект создаст эффективный механизм лишения гражданства и защитит национальную безопасность.

Ранее он отмечал, что принятые Госдумой законы в сфере миграции заработали и начали менять ситуацию. С 2024 года их было принято 16. Инициативы стали основанием для работы правоохранителей. Самым результативным, по словам Володина, оказался закон об ужесточении наказания за организацию незаконной миграции.