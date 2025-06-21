Депутат Нилов предложил проводить дактилоскопию мигрантов в аэропортах

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В российских аэропортах необходимо проводить дактилоскопическую проверку мигрантов. С таким предложением обратился к первому замглавы МВД РФ Андрею Кикотю глава комитета ГД по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов.

Парламентарий отметил, что биометрический контроль необходим в тех региональных аэропортах, куда прибывает наибольшее число иностранцев в безвизовом режиме с целью осуществления трудовой деятельности.

Нилов напомнил, что специальные устройства, необходимые для проведения дактилоскопической проверки, уже установлены в аэропортах Москвы и на пропускном пункте в Оренбургской области в рамках пилотного проекта.

"Как показывает практика, биометрическая система контроля уже демонстрирует хорошие результаты. Однако в других регионах страны подобных устройств нет, как нет и ясности в вопросе сроков распространения эксперимента, в частности, на аэропорты и пропускные пункты в иных субъектах", – приводит слова депутата ТАСС.

Между тем в столичном регионе готовятся к проведению эксперимента по регистрации иностранцев через мобильное приложение. Он будет действовать с 1 сентября 2025 года по 1 сентября 2029 года.

В круг лиц, подлежащих учету, будут входить трудовые мигранты, прибывшие в Россию в безвизовом порядке и имеющие право на работу как на основании патента, так и без соответствующих документов. Учету также будут подлежать мигранты, которые приехали не с рабочей целью, но изменившие ее после прибытия на территорию страны.