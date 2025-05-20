Бастрыкин предложил обязать работодателей обеспечивать мигрантов страховкой и жильем

Фото: kremlin.ru

Российские предприниматели, нанимающие на работу иностранных сотрудников, должны обеспечить им жилье, страхование, медицинское обслуживание и другие необходимые условия, заявил глава Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин.

"Надо, чтобы наши бизнесмены – те, которые завозят мигрантов и полагают, что без них мы погибнем, (предоставляли им за свой счет. – Прим. ред.) <...> обязательное заключение контракта иностранного рабочего (с работодателем. – Прим. ред.)", – цитирует его РИА Новости.

При этом продолжительность соглашения не должна превышать одного года, подчеркнул Бастрыкин, добавив, что по его окончании мигрант обязан вернуться на родину.

Иностранным гражданам также могут запретить перевозить свои семьи в Россию и получать гражданство по трудовой визе. Соответствующие документы в ГД планирует внести глава Крыма Сергей Аксенов.

Вместе с тем Владимир Путин продлил срок, в который иностранным гражданам необходимо узаконить свое положение в России или покинуть страну, до 10 сентября. Указ касается иностранцев и лиц без гражданства, внесенных в реестр контролируемых лиц.

Кроме того, глава государства потребовал на коллегии МВД принять в этом году новую концепцию миграционной политики России.