Володин: 27 детей мигрантов из 1 762 сдали экзамен по русскому языку

Фото: пресс-служба мэра и правительства Москвы/Максим Мишин

Всего 27 детей мигрантов из 1 762 сдали экзамен по русскому языку для поступления в школу. Об этом спикер Госдумы Вячеслав Володин написал в телеграм-канале.

Он напомнил, что с апреля в российских школах началась приемная кампания. В этом году был принят федеральный закон, который запрещает зачислять в образовательные учреждения детей мигрантов без соблюдения особых требований. Среди них – проверка законности нахождения в России и достаточный уровень знания русского языка, подтвержденного в ходе тестирования.

Рособрнадзор уже подвел первые итоги приемной кампании несовершеннолетних иностранных граждан. С момента начала тестирования на него подали заявления 1 762 человека, из которых к экзамену допустили только 335. В принятии документов отказано 81% заявителей, в том числе по причине установления недостоверных сведений о них. В 10 регионах страны 44 ребенка поучаствовали в тестировании, из них с заданиями справились лишь 27 человек.

Председатель ГД уточнил, что с 2024 года было инициировано и принято 15 законов для борьбы с нелегальной миграцией. Все они вступили в силу. Он считает важным анализировать их правоприменение и при необходимости вносить изменения.

Ранее думский депутат Ярослав Нилов призвал ограничить детей мигрантов в количестве попыток написания теста по русскому языку для поступления в школы. Он напомнил, что несовершеннолетние могут повторно пройти тестирование через некоторое время.