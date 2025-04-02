В РФ вступил в силу закон об условиях зачисления детей мигрантов в школы

Фото: пресс-служба мэра и правительства Москвы/Максим Мишин

В РФ начал действовать закон об обязательном знании русского языка для детей мигрантов при поступлении в школу, сообщил в своем телеграм-канале председатель Госдумы Вячеслав Володин.

Парламентарий напомнил, что в прошлом году благодаря обращениям граждан в ГД депутаты разобрали и приняли 14 законов, направленных на совершенствование миграционной политики.

Последний из них и вступил в силу. Теперь детей иностранных граждан не будут зачислять в образовательные учреждения без проверки законности их пребывания в стране, а также в случае, если они не владеют русским языком на достаточном уровне, который будет выявлен при тестировании. Для его успешной сдачи детям необходимо ответить на 90% вопросов.

При этом диагностические материалы для теста, включая устную часть, разработают индивидуально для каждой ступени обучения. Для успешного прохождения в первый класс необходимо правильно ответить на 9 вопросов из 10. В 2–5-е классы нужно дать верные ответы на 18 заданий из 20, в 6–9-е классы – на 20 из 22, а в 10–11-е классы – на 22 из 24.

По мнению Рособрнадзора, продолжил Володин, такая схема позволит объективно оценить уровень владения русским языком у ребенка, а также поможет определить, сможет ли он успешно освоить школьную программу, адаптироваться и социализироваться в обществе.

Представитель ГД подчеркнул, что вопрос не будет снят с контроля. В дальнейшем необходимо проанализировать практику применения этих норм, узнать мнение регионов и педагогического сообщества о содержании тестовых заданий, их качестве и эффективности в оценке уровня знания русского языка детьми мигрантов.

Ожидается, что материалы для тестирования детей иностранцев будут направлены в российские регионы не позднее 1 апреля. Для первоклассников тесты будут включать задания на говорение, слушание и понимание устной речи, а также лексико-грамматические знания. В материалах для 2-го класса к ним прибавляются задания на чтение и письмо.