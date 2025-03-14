Утвержден минимальный балл для сдачи детьми мигрантов тестирования по русскому

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Рособрнадзор утвердил минимальный балл для успешного прохождения тестирования по русскому языку детьми мигрантов. Приказ ведомства опубликован на официальном портале правовой информации.

Согласно документу, минимум, который надо будет набрать детям иностранных граждан для успешного прохождения тестирования перед приемом в школы, составляет 3 балла. Как сообщается в телеграм-канале Рособрнадзора, варианты тестирования разрабатываются для поступающих на обучение в каждый из классов общеобразовательной школы.

Чтобы быть зачисленным в первый класс, ребенку будет необходимо продемонстрировать навыки говорения, слушания и понимания устной речи, лексико-грамматические знания. Со второго класса добавляются задания на проверку навыков чтения и письма, добавили в ведомстве.

Между тем Минпросвещения утвердило приказы, регламентирующие прохождение тестирования на знание русского языка при приеме на обучение и порядок приема детей иностранцев в общеобразовательные организации. Кроме того, для каждого класса определены требования к уровню знания языка, достаточному для освоения общеобразовательных программ.

В министерстве уточнили, что тестирование будет проводиться в устной и письменной формах. Исключение составит тестирование для поступления в первый класс, которое дети мигрантов будут проходить в устной форме.

В случае успешного прохождения ребенка зачислят в школу, в противном случае ему предложат дополнительное обучение русскому языку. Повторная сдача возможна не ранее чем через три месяца.

Ранее Рособрнадзор опубликовал проект, в котором предлагалось засчитывать тестирование при 30% верных ответов. В свою очередь, председатель Госдумы Вячеслав Володин заявлял, что проект является девальвацией норм закона. Он отмечал, что 30% при 10-балльной оценке – "в лучшем случае двойка".

Позже пресс-служба надзорного органа объяснила, что инициатива была недоработана и опубликована по техническим причинам. Кроме того, ведомство инициировало проверку по факту опубликования проекта.

Кроме того, Рособрнадзор выявил нарушения у трех вузов, которые занимаются выдачей сертификатов после тестирования иностранных граждан на знание русского языка, истории России и основ российского законодательства.

Российскому университету дружбы народов имени Патриса Лумумбы, Новгородскому государственному университету имени Ярослава Мудрого и Курскому государственному университету объявлены предостережения.