Рособрнадзор заявил о нарушениях в трех вузах, тестирующих мигрантов на русский язык

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Рособрнадзор выявил нарушения у трех вузов, которые занимаются выдачей сертификатов после тестирования иностранных граждан на знание русского языка, истории России и основ российского законодательства. Об этом сказано на сайте ведомства.

Российскому университету дружбы народов имени Патриса Лумумбы, Новгородскому государственному университету имени Ярослава Мудрого и Курскому государственному университету были объявлены предостережения.

Всего, как сообщает Рособрнадзор, нарушения были выявлены в шести вузах, в том числе у Академии инновационной стоматологии, Института профессиональных технологий и сервиса "ФиЗ" и Высшей школы медицины "Эко-Безопасность". Им также были направлены предостережения.

В феврале этого года четырем задержанным сотрудникам Ульяновского государственного технического университета (УлГТУ), которые занимают руководящие должности в вузе, было предъявлено обвинение в злоупотреблении полномочиями в связи с необоснованным зачислением в институт иностранцев.

По версии следствия, в период с 2022 по 2025 год злоумышленники безосновательно зачислили в учреждение 129 студентов, которые не владели русским языком и не могли осваивать образовательную программу. За каждого они получали деньги из бюджета России. В результате был нанесен ущерб в размере 20 миллионов рублей.

