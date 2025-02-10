Руководство вуза в Ульяновске обвинили в необоснованном зачислении иностранцев

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Четырем сотрудникам Ульяновского государственного технического университета (УлГТУ), которые занимают руководящие должности в вузе, предъявлено обвинение в злоупотреблении полномочиями в связи с необоснованным зачислением в институт иностранцев. Об этом сообщает пресс-служба ГСУ СК РФ.

По данным ведомства, в период с 2022 по 2025 год злоумышленники безосновательно зачислили в учреждение 129 студентов, которые не владели русским языком и не могли осваивать образовательную программу. За каждого сотрудники УлГТУ получали деньги из бюджета государства. Таким образом, был нанесен ущерб в размере 20 миллионов рублей.

Четверо сотрудников УлГТУ были задержаны, в отношении них возбудили дело о злоупотреблении полномочиями. Три человека отправлены в СИЗО, а еще один – под домашний арест.

В общежитии университета были организованы обыски, в ходе которых изъяты интересующие следствие предметы и документы. Во время рейдов были обнаружены нарушившие порядок постановки на воинский учет. Кроме того, на допросы доставлены студенты, которые не владели русским языком.

Региональные следователи уточнили в беседе с РИА Новости, что среди подозреваемых был ректор УлГТУ.

Ранее в Москве СКР возбудил уголовное дело об организации нелегальной миграции и превышении должностных полномочий. В число фигурантов дела вошли сотрудники Института русского языка имени Пушкина.

По версии следователей, они нелегально выдавали иностранцам сертификаты о владении языком, историей и основами законов страны. Позднее столичный суд поместил под домашний арест бывшую сотрудницу института Марину Бальбурову.

