Пять вузов получили предостережения из-за экзамена по русскому для иностранцев

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Рособрнадзор направил пяти вузам предостережения о недопустимости нарушения требований к проведению экзамена по русскому языку для иностранцев и выдачи им соответствующего сертификата. Об этом заявили в пресс-службе ведомства.

Как сказано в сообщении, соответствующие предупреждения были направлены в Российский университет дружбы народов имени Патриса Лумумбы (РУДН), Санкт-Петербургский государственный университет (СПбГУ), Государственный институт русского языка имени А. С. Пушкина, Российский государственный педагогический университет имени А. И. Герцена (РГПУ) и Псковский государственный университет (ПсковГУ).

Ранее стало известно, что СКР возбудил уголовное дело об организации нелегальной миграции и превышении должностных полномочий. В число фигурантов дела вошли сотрудники Института русского языка имени Пушкина.

По версии следователей, они нелегально выдавали иностранцам сертификаты о владении языком, историей и основами законов страны. Позднее столичный суд поместил под домашний арест бывшую сотрудницу института Марину Бальбурову.

