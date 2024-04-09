Суд отправил под домашний арест фигурантку дела о выдаче сертификатов русского языка

Фото: телеграм-канал "Суды общей юрисдикции города Москвы"

Черемушкинский суд Москвы поместил под домашний арест экс-сотрудницу Государственного института русского языка имени А. С. Пушкина Марину Бальбурову за незаконную выдачу сертификатов о знании русского языка. Об этом сообщает ТАСС.

Отмечается, что судья отклонил ходатайство следствия о заключении Бальбуровой под стражу. В результате ей избрали меру пресечения в виде домашнего ареста до 8 июня 2024 года.

Ранее следователи возбудили уголовное дело по факту организации нелегальной миграции и превышения должностных полномочий. В главке СК РФ по Москве сообщили, что в декабре 2023 года группа людей, в числе которых были сотрудники Института русского языка имени Пушкина, нелегально выдавали иностранцам сертификаты о владении русским языком, знании истории и основ законов РФ для передачи этих документов в миграционные службы МВД. Всего правоохранители задержали пять подозреваемых.

Позже СК попросил Черемушкинский суд арестовать двух фигурантов этого дела. Еще одному подозреваемому просили избрать запрет определенных действий.