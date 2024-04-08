08 апреля, 17:10Происшествия
Суд арестовал подозреваемого в избиении сожительницы до смерти в ТиНАО
Фото: телеграм-канал "ПРОКУРАТУРА МОСКВЫ"
Суд заключил под стражу 40-летнего мужчину, которого подозревают в жестоком избиении своей сожительницы. Об этом сообщается в телеграм-канале столичной прокуратуры.
По данным ведомства, инцидент случился в квартире одного из жилых домов на улице Харлампиева в ТиНАО. Мужчина находился в состоянии алкогольного опьянения и избил сожительницу, из-за чего та была госпитализирована в тяжелом состоянии в одну из столичных больниц. От причиненных ей повреждений пострадавшая скончалась.
"По решению прокуратуры Троицкого и Новомосковского административных округов уголовное дело изъято из производства органов внутренних дел и передано для дальнейшего расследования в территориальный орган столичного СК", – добавили в пресс-службе.
Сейчас прокуратура держит на контроле привлечение мужчины к уголовной ответственности по статье 111 УК РФ ("Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть человека").
Ранее сообщалось, что на юго-востоке столицы мужчина кувалдой забил свою жену до смерти. Трагедия произошла 23 марта в квартире дома на Окской улице. Он поругался со своей супругой и нанес ей не менее 10 ударов по голове. Женщина скончалась, а мужчина пришел в полицию с повинной.
"Безопасный город": мужчина столкнул бывшую возлюбленную под поезд столичного метро