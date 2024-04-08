Суд продлил арест режиссеру Беркович и драматургу Петрийчук до 4 мая

Фото: телеграм-канал "Суды общей юрисдикции города Москвы"

Замоскворецкий районный суд Москвы продлил арест режиссеру Евгении Беркович и драматургу Светлане Петрийчук до 4 мая. Об этом сообщается в телеграм-канале столичных судов общей юрисдикции.

Инстанция удовлетворила ходатайство следствия о продлении срока содержания под стражей обвиняемых на 24 дня, до 4 мая.

Уголовное дело об оправдании терроризма возбудили в отношении Беркович в мае прошлого года. Поводом для этого стал поставленный режиссером спектакль "Финист – Ясный сокол". Он рассказывает о женщинах, которых завербовали радикальные исламисты.

Позже суд арестовал Беркович и Петрийчук до 4 мая 2023 года. Затем их содержание под стражей многократно продлевали.

