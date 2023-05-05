Столичный суд арестовал драматурга Петрийчук по делу об оправдании терроризма

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Замоскворецкий суд Москвы арестовал драматурга Светлану Петрийчук по делу об оправдании терроризма после публикации читки пьесы на YouTube, передает РИА Новости.

"Суд постановил: ходатайство следствия – удовлетворить, избрать в отношении Петрийчук меру пресечения в виде заключения под стражу на два месяца, до 4 июля", – огласила решение судья Наталья Чепрасова.

Адвокат драматурга Сергей Бадамшин заявил, что защита намерена обжаловать решение суда об аресте.

Ранее Следственный комитет Российской Федерации попросил арестовать режиссера Евгению Беркович и драматурга Светлану Петрийчук, которых обвиняют в оправдании терроризма.

Поводом для возбуждения уголовного дела на Беркович стал поставленный режиссером спектакль "Финист – Ясный сокол". Он рассказывает о женщинах, которых завербовали радикальные исламисты.

В пятницу, 5 мая, Замоскворецкий суд Москвы арестовал Беркович. Суд заключил режиссера под стражу до 4 июля 2023 года.



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