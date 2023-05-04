Режиссер Беркович является свидетелем по делу об оправдании терроризма – адвокат

Фото: Агентство "Москва"/Денис Гришкин

Театральный режиссер и участница "Седьмой студии" Евгения Беркович проходит как свидетель в рамках дела об оправдании терроризма. Об этом рассказала ее адвокат Юлия Тригубова.

"В настоящий момент Беркович проходит в качестве свидетеля по делу, возбужденному сотрудниками СК по статье 205.2 УК РФ ("Публичные призывы к осуществлению террористической деятельности, публичное оправдание терроризма или пропаганда терроризма"). Сейчас идет ее допрос в СК", – передает слова защиты ТАСС.

Ранее сообщалось, что причиной заведенного на режиссера уголовного дела стал поставленный Беркович спектакль "Финист – Ясный сокол". Сюжет построен вокруг женщин, завербованных радикальными исламистами.

До этого дело об оправдании терроризма завели на актера Алексея Панина. Причиной стал его пост в соцсетях о взрыве на Крымском мосту.

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