Полиция завела дело на режиссера Беркович по подозрению в оправдании терроризма

Фото: Агентство "Москва"/Денис Гришкин

В отношении театрального режиссера и участницы "Седьмой студии" Евгении Беркович возбудили уголовное дело об оправдании терроризма. Об этом рассказала ее мать Елена Эфрос на своей странице в Facebook (принадлежит корпорации Meta, которая признана экстремистской и запрещена в РФ).

"На Женю заведено уголовное дело из-за "Финиста". "Оправдание терроризма", – написала она.

Эфрос также рассказала, что ее дочь не выходит на связь.

На этом фоне у матери режиссера в Санкт-Петербурге организовали обыск. О нем "Фонтанке" сообщила бабушка Беркович – писательница Нина Катерли. По ее словам, правоохранители пришли к ней в квартиру в Петербурге утром. Женщина подчеркнула, что не понимает, какое отношение обыск в ее доме имеет к спектаклю в Москве.

Спектакль "Финист – Ясный Сокол" является проектом независимого театра "Дочери СОСО". Сюжет рассказывает о женщинах, которые были завербованы в интернете радикальными исламистами.

Ранее стало известно, что на российского актера театра и кино Алексея Панина завели дело об оправдании терроризма. Поводом для этого послужил его пост в соцсетях о взрыве на Крымском мосту.

Блогеру Хованскому предъявили обвинение в оправдании терроризма