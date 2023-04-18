Дискредитировал ВС РФ? Что грозит Даниле Козловскому за высказывания в Сети

Столичная прокуратура проверит высказывания актера Данилы Козловского на предмет дискредитации Вооруженных сил России. Разбираемся вместе с экспертом, что именно сказал артист и что в действительности ему может грозить.



Начало проверки

Фото: Москва 24/Владимир Яроцкий

Обращение в Генпрокуратуру с просьбой проверить Данилу Козловского по статье "Публичные действия, направленные на дискредитацию использования ВС РФ" направил глава Федерального проекта по безопасности и борьбе с коррупцией Виталий Бородин. Общественник отметил, что в своем блоге актер критиковал начало СВО на Украине. Кроме того, он добавил, что два года назад в интервью с Ириной Шихман (признана иноагентом в РФ) Козловский призвал людей выйти на митинги и "поорать в центре города на миллионной акции антиправительственные лозунги".

Бородин также подчеркнул, что артист, который уехал в США после начала СВО, в апреле планирует выступать в театрах Москвы и Санкт-Петербурга.





из обращения Виталия Бородина в Генпрокуратуру Вероятнее всего, Козловский лишился средств в США и решил вернуться в Россию, как и многие другие актеры и артисты, осуждающие специальную военную операцию, чтобы вновь заработать денег.

После этого депутаты Госдумы попросили Минкульт РФ отменить спектакли с участием Козловского.

В МХТ имени Чехова ответили, что актер и так не будет участвовать в постановке "Поколение маугли" 16 апреля и 14 мая: он изначально не был заявлен в составе. При этом в проектах "Гамлет" и "Коварство и любовь" МДТ в Петербурге, которые пройдут 20, 21, 22, 23 апреля, артист указан в афише.

В свою очередь, сам Козловский решил ответить на обвинения в своем телеграм-канале.

"Я не призывал в интервью Ирины Шихман (признана иноагентом) ни к каким митингам и выкрикиванию лозунгов. Эти слова были сказаны на съемочной площадке исторического сериала про революцию, перед актерами массовых сцен, на сцене пикета, когда я объяснял им их актерскую задачу", – написал актер.

Козловский подчеркнул, что не имеет второго гражданства – в США у него живет ребенок, которого он просто регулярно навещает. Также актер заявил, что происходящее – "личный пиар" Виталия Бородина, и адвокаты Козловского уже подготовили заявление в "компетентные органы" с просьбой проверить действия общественник.



"Стыдно мне за вас"

Фото: Москва 24/Владимир Яроцкий

Многие пользователи Сети негативно восприняли высказывания Козловского. По их мнению, актер много раз критиковал россиян и СВО, а теперь пытается сделать вид, что ничего не говорил.





пользователь Сети Зачем врать и изворачиваться, обвиняя Бородина в нечистоплотности поведения относительно вас. Жаль, когда-то вы мне импонировали как актер и человек, играли патриотичные роли – и так позорно провалиться в тяжелые дни для России. Стыдно мне за вас.

Многим же не понравилось, что актер после критики российских властей продолжает выступать в РФ. "Как быстро звезды, зарабатывающие деньги в России, могут менять свое мнение. То ему было стыдно за консерватизм русского народа и за себя, потому что он не высказался о стране раньше, а теперь, видимо, чувство стыда пропало. А может, просто гонорары в США не такие большие, как в России?" – предположил другой.

При этом немало пользователей встали на сторону Козловского и уверены, что он действительно никуда не "убегал". "Народ, успокойтесь, за границей куча россиян имеют недвижимость. Им что, нельзя никуда вылетать и возвращаться?" – добавил еще один юзер.



Будет ли наказание?

Фото: Следственный комитет Российской Федерации

Говоря о возможном наказании, юрист Анастасия Билялова подчеркнула, что Козловский вряд ли понесет ответственность по статье о дискредитации ВС РФ – его высказывания прозвучали раньше, чем закон вступил в силу.





Анастасия Билялова юрист Посты Козловского в соцсетях были написаны до того, как поправки в Статью 20.3.3 в КоАП РФ о дискредитации Вооруженных сил РФ вступили в силу. А потому именно эту статью будет невозможно предъявить по отношению к актеру, так как закон не имеет обратной силы.

Что касается его слов в интервью, которое было два года назад, тут тоже вряд ли можно найти состав преступления, считает эксперт.

"В видео использовались документальные кадры со съемок, и все реплики Козловского относились исключительно к ролям актеров. Тут нужно четко разделять кино и обычную жизнь. Если артист играет маньяка и режиссер подсказывает ему какие-то действия, это не считается призывом к убийству", – объяснила Билялова, добавив, что "в части спорного видео отсутствует состав правонарушения, так как реального призыва к беспорядкам не было".

Юрист напомнила, что обвинения в дискредитации ВС РФ за посты в соцсетях возникают не первый раз. Ранее административный протокол был составлен по отношению актрисы Кристины Асмус. Однако суд прекратил дело также в связи с отсутствием состава преступления, заключила эксперт.