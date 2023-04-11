Козловский не будет участвовать в спектаклях МХТ имени Чехова 16 апреля и 14 мая

Фото: Москва 24/Владимир Яроцкий

Актер Данила Козловский не будет участвовать в спектаклях "Поколение маугли" в МХТ имени Чехова 16 апреля и 14 мая. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу театра.

"Данила Козловский изначально не был заявлен в составе "Поколения Маугли", – заявили в пресс-службе.

Согласно информации на сайте МХТ, в спектакле примут участие Дмитрий Сумин и Тимур Родригез.

Представители театра добавили, что Козловский не увольнялся и официально работает с 2007 года.

Пресс-секретарь и брат актера Егор Козловский подтвердил, что запланированные в Петербурге и столице спектакли должны состояться. Козловский сыграет на сцене Малого драматического театра в Санкт-Петербурге 20 апреля в "Гамлете" и 22 апреля в спектакле "Коварство и любовь".

Ранее думские депутаты направили в Минкульт обращение с просьбой отменить спектакли, в которых должен выступать Козловский. По данным СМИ, у артиста в мае должны состоятся пять спектаклей в Москве и Санкт-Петербурге, но депутаты против того, чтобы осудивший спецоперацию на Украине актер участвовал в них.

До этого в СМИ сообщалось, что в отношении Козловского могут организовать прокурорскую проверку из-за его слов о спецоперации. Обращение на имя главы ведомства написал глава Федерального проекта по безопасности и борьбе с коррупцией Виталий Бородин.



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