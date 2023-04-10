Депутаты попросили Минкульт отменить спектакли с Козловским – СМИ

Фото: РИА Новости/Рамиль Ситдиков

Думские депутаты направили в министерство культуры обращение с просьбой помочь отменить спектакли с участием актера Данилы Козловского. Об этом сообщает Life.ru.

По данным СМИ, у артиста в мае состоятся пять спектаклей в Москве и Санкт-Петербурге. Однако депутаты против того, чтобы осудивший спецоперацию на Украине Козловский участвовал в них.

"Уверен, скоро в России будет снято множество фильмов и сериалов о спецоперации. Козловский получит в них главные роли? А что потом? На звездные гонорары улетит в США и будет критиковать тех героев, в ролях которых снимается", – приводит СМИ слова парламентария Дмитрия Гусева.

Ранее в прессе сообщалось, что в отношении Козловского могут организовать прокурорскую проверку за слова о спецоперации. Обращение на имя главы ведомства написал глава Федерального проекта по безопасности и борьбе с коррупцией Виталий Бородин.

По его словам, Козловский публично осуждал проведение спецоперации. Вскоре после начала СВО артист покинул территорию РФ и отправился в США.

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