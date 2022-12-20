Суд по иску агентства недвижимости взыскал с Козловского 400 тыс рублей долга

Фото: Москва 24/Владимир Яроцкий

Басманный суд Москвы взыскал с актера Данилы Козловского 400 тысяч рублей по иску агентства недвижимости "БЦ Машкова, 13", сообщает ТАСС.

Суд частично удовлетворил иск компании, которая просила взыскать более 800 тысяч рублей. В материалах дела говорится, что актер купил квартиру в жилом комплексе "Современник" через агентство "БЦ Машкова, 13", но вскоре компания объявила банкротство.

Через некоторое время управляющий от имени агентства подал в суд на Козловского, заявив, что у него есть задолженность по договору купли-продажи. Актер это опровергал.

Всего агентство по недвижимости подало в суд на 20 человек. Компания требует оплаты долгов в размере от 1,5 до 6 миллионов рублей за недвижимость на улице Машкова.

Ранее сообщалось, что в Басманный суд столицы поступил иск к актеру Даниле Козловскому о взыскании задолженности по договору купли-продажи. При этом представитель артиста Валерия Тарасова рассказала, что у Козловского нет задолженности за жилье.



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