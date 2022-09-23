Суд взыскал с Гарика Сукачева более 500 тыс задолженности за ЖКУ

Фото: Агентство "Москва"/Игорь Иванко

Таганский суд Москвы взыскал с музыканта Гарика Сукачева 514 тысяч рублей задолженности за жилищно-коммунальные услуги. Об этом сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на пресс-секретаря суда Зульфию Гуринчук.

Также с Сукачева взыскали пени в размере 15 тысяч рублей и судебные расходы в размере 8,5 тысячи рублей.

Ранее сообщалось, что в Басманный суд столицы поступил иск к актеру Даниле Козловскому о взыскании задолженности по договору купли-продажи. В основном заявлении не были указаны паспортные данные ответчика, что противоречит требованиям статьи 131 ГПК РФ.

Суд дал время истцу уточнить недостающие сведения. При этом представитель артиста Валерия Тарасова рассказала, что у Козловского нет задолженности за жилье.

