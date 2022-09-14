Назван размер гонорара Сергея Шнурова за концерт в Москве

Фото: ТАСС/Сергей Карпухин

Лидер музыкальной группы "Ленинград" Сергей Шнуров получил порядка 120 миллионов рублей за прошедший 10 сентября концерт в московских "Лужниках", сообщает телеканал "Царьград".

"Цифры сопоставимые, да", – сказал музыкант.

Уточняется, что порядка 70 тысяч человек посетили концерт группы.

Ранее Шнуров заявил о временном прекращении сотрудничества с телеканалом RTVI. Музыкант отмечал, что решил сфокусироваться на развитии собственных музыкальных проектов.

Он также подчеркивал, что из-за происходящих событий его мнение во многом может не совпадать с редакционной политикой RTVI.